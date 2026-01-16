Arnaques ! Émission 29 (1/2)

Julien Courbet mène l'enquête sur un fléau national : chaque année en France, plus d'un million de personnes se font arnaquer pour un montant total de 1,2 milliard d'euros. L'équipe d’Arnaques ! a sélectionné les escroqueries les plus courantes qui ravagent le quotidien des Français. Du faux chèque de banque, en passant par l'arnaque à la tâche sur les réseaux sociaux ou le dépannage informatique bidon, les techniques des escrocs se multiplient. Le palmarès est édifiant : Emmanuel, cuisinier, a perdu 55 000 euros dans un faux livret d'épargne auprès d'une banque allemande fantôme. Maelys, quant à elle, a été escroquée de 7 500 euros en likant des publications. Et Marie-Noëlle s’est fait voler 1 600 euros par des faux conseillers bancaires après avoir cliqué sur un lien qu’ils lui avaient envoyé. Même Patrick Bruel est utilisé par des brouteurs : une femme pensait être sa maîtresse et s'est fait voler 6 000 euros ! Une fois de plus, l'équipe de Julien Courbet tente de démasquer ces arnaqueurs et de trouver une solution pour leurs victimes.