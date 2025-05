Arnaques ! Émission 3 (2/2)

Diffusé le 29/05/2025

Arnaque à l'amour : ils ont tout perdu ! Le scénario est toujours le même : vous recevez une demande d’ami sur internet, puis une relation se noue… Des mots doux, parfois sexys, des promesses d’amour… et arrivent les premières demandes d’argent. D’abord des petites sommes puis les montants augmentent jusqu’à épuisements de vos comptes en banque. Derrière l’écran, des escrocs le plus souvent basés en Côte d’Ivoire qui se font passer pour de riches chirurgiens, de jeunes soldats bodybuildés ou des mannequins aux corps de rêve. On les appelle des brouteurs et ils font des milliers de victimes. Arnaque à l'isolation : leurs maisons sont en ruine ! Ils sont une centaine, et surement beaucoup plus, à s’être fait avoir par une société d’isolation. La promesse : faire isoler sa maison pour un euro seulement grâce à un dispositif mis en place par l’état. Mais les entrepreneurs ont déserté les chantiers après avoir empoché les primes. Résultat : une centaine de millions d’euros d’argent public se serait volatilisée et plus de 130 victimes se retrouvent avec des maisons en ruine. Enquête sur ces artisans indélicats. Arnaque aux piscines : des fortunes jetées à l'eau ! Faire construire une piscine dans son jardin, c’est le rêve de beaucoup de Français. 250 000 l’an dernier ont franchi le pas mais, parmi eux, combien se sont fait arnaquer ? Travaux mal réalisés, chantiers abandonnés, coques fissurées… Pour certains, le rêve tourne à la catastrophe. Nous avons mené l’enquête sur un artisan qui aurait fait une cinquantaine de victimes. Aujourd’hui, elles n’ont plus ni piscine, ni argent.