Arnaques ! Émission 30 (1/2)

Diffusé le 25/02/2026

L’artisan destructeur de maisons : des victimes ruinées ! Julien Courbet et l'équipe d’« Arnaques ! » enquêtent sur Monsieur B, un entrepreneur qui encaisse de gros acomptes puis disparaît. À Montesson (Yvelines), Noëlle voit sa maison familiale détruite et devenue inhabitable après avoir versé jusqu'à 42 200 euros. Dans le Pas-de-Calais, Audrey et William subissent des chantiers catastrophiques sur 8 logements : près de 50 000 euros de préjudice. L'enquête met aussi au jour des pressions sur les clients, des conditions de travail énoncées par un ex-employé et des demandes de paiement sur un compte espagnol. L’épicier arnaqueur qui plume les producteurs : 8 000 euros d'impayés ! Monsieur T est un faux épicier qui promet une belle vitrine et un rayonnement international aux producteurs de Nouvelle-Aquitaine ! Mais à l'arrivée, une dizaine de petits fournisseurs restent sans paiement : terrines d'autruche, biscuits artisanaux, limonades, vins… pour une dette totale d'environ 8 000 euros. Chez Sophie, éleveuse d'autruches, près de 700 euros de factures s’accumulent, la famille Seguin dénonce 600 euros d'impayés. D'autres évoquent plus 1 000 euros… À chaque fois des promesses, des excuses, et le silence total. L’équipe de Julien Courbet a mené l’enquête. Casino, panneaux solaires, famille piégée : les secrets de Monsieur F ! Monsieur F est un vendeur de panneaux solaires soupçonné d'avoir encaissé des acomptes avant de disparaître. Dans le Var, Éric et Justine lui font confiance pour acheter leur premier snack : 20 000 euros d'héritage s'envolent. À Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales), des retraités paient jusqu'à 8 500 euros pour 8 panneaux et une pompe à chaleur : deux ans plus tard, 6 panneaux sont posés, sans branchement, et la pompe n'arrive jamais. Dans la même rue, d'autres victimes dénoncent des chantiers bâclés, une mise sous pression et jusqu'à 9 000 euros supplémentaires pour remettre l'installation aux normes. Au total, une douzaine de personnes évoquent plus de 80 000 euros de préjudice. Mais qui est Monsieur F ? Les équipes d’« Arnaques ! » sont parties à sa recherche !