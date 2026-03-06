Arnaques ! Émission 31 (1/2)

L’incroyable histoire d’un arnaqueur hors norme À Escaudain dans les Hauts-de-France, des victimes racontent la même mécanique : promesses, encaissements puis pression et menaces. Un collectif affirme recenser 1 700 victimes, pour un préjudice évalué à 1,7 million d’euros. Mariages, prestations son et lumière, locations de véhicules, cautions jamais rendues : les activités changent, la méthode reste. D’anciens employés dénoncent harcèlement, salaires dérisoires et surveillance par caméras. Documents à l’appui, l’enquête révèle aussi une interdiction de gérer… contournée via des montages et des sociétés successives. Mais l’homme réserve encore bien des surprises à ses victimes… Rénovations abandonnées, chantiers fantômes : scandale sur la Riviera Sur la Côte d’Azur, les équipes d’Arnaques ! enquêtent sur un artisan mis en cause par plusieurs victimes pour des chantiers de rénovation laissés à l’abandon. À Grasse, Pierrette et Yannick affirment avoir versé près de 100 000 euros pour une maison toujours inhabitable, où la famille vit "en mode camping". À Antibes et Menton, d’autres clients racontent le même scénario : acomptes encaissés, retards puis disparition. L’enquête révèle aussi des documents d’assurance contestés, et une couverture qui aurait été résiliée pour défaut de paiement. Derrière les chiffres, des familles à bout réclament remboursement et sanctions. Face à nos questions, l’intéressé se dérobe. Une enquête coup de poing sur une mécanique implacable : payer, disparaître, recommencer.