Arnaques ! Émission 32 (1/2)

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Diffusé le 26/03/2026

Faux élus, faux soignants, faux policiers : cinq arnaques qui font froid dans le dos ! Il se fait passer pour un faux élu de la République Dans le Vaucluse, près d’Avignon, Bruno, organisateur d’un concours de beauté, croit rencontrer à Cannes un élu régional au CV impressionnant. À Toulon (Var), le jeune homme lui promet un CDI à 3 300 euros brut par mois et brandit des documents siglés « Région Sud ». Sur scène, devant une centaine de personnes, il va jusqu’à remettre un chèque fictif de 175 000 euros et une fausse médaille de l’Ordre national du Mérite. Le choc est brutal : tout est faux, et la Région PACA dépose plainte pour usurpation et escroquerie. Ostéopathe : il exerce 15 ans sans diplôme Dans les Côtes-d’Armor, à quelques kilomètres de Dinan, Christian, chauffeur routier, consulte en urgence un homme présenté comme ostéopathe. Il lui impose des injections de « sérum de Quinton » illégales pour un ostéo, et terriblement douloureuses. Quelques semaines plus tard, Christian découvre des brûlures, puis une infection grave : il frôle la septicémie. Les équipes d’"Arnaques !" ont confronté ce faux ostéopathe. Faux maraîchers, vrais arnaqueurs À Luplanté, en Eure-et-Loir, Justine et Steven pensent faire une bonne affaire avec des maraîchers venus vendre en direct. Le discours est rodé et les prix semblent imbattables. Mais au moment de payer, le couple sera débité de 525 euros, une somme énorme pour un couple au SMIC. Une semaine plus tard, les fruits et légumes pourrissent, et une cagette trahit la supercherie : "100 % Portugal". Les équipes d’"Arnaques !" partent à la recherche de ces faux maraîchers ! Faux policiers : leur butin atteint 120 000 euros À Coron, dans le Maine-et-Loire, Hubert, 82 ans, ouvre sa porte à deux "policiers", brassards et cartes à l’appui. En moins de 20 minutes, ils l’amènent à montrer ses économies : 2 000 euros dans une enveloppe et 24 000 euros dans un coffre. La confiance gagnée, les deux faux policiers s’envolent avec un butin de 26 000 euros ! L’enquête relie ce duo à 10 autres faits similaires, plus de 40 victimes en trois mois, pour un préjudice estimé à 125 000 euros. Des diamants en toc pour 30 millions d’euros Des épargnants en Dordogne et dans le Languedoc ont été victimes d’une arnaque aux "faux diamantaires". On leur promettait un placement en diamants avec 9,9 % de rendement sur 3 ans, Certains ont placé jusqu’à 300 000 euros. À Anvers et au Luxembourg, tout était fait pour rassurer (coffres, pierres, discours d’expert), mais les diamants étaient sans valeur et le système fonctionnait comme une pyramide de Ponzi. Bilan : près de 300 victimes, 30 millions d’euros perdus. Une fois de plus, l’équipe de Julien Courbet tentera de trouver une solution à ces problèmes.