Arnaques ! Émission 33 (1/2)

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Architecte, constructeur, artisan : un arnaqueur dans votre maison En Normandie, une arnaque au label RGE laisse des familles endettées après avoir versé de lourds acomptes pour des travaux jamais commencés. Dans le Nord, un patron de la construction est accusé d’avoir multiplié retards et malfaçons, au point de mettre en danger des habitants dans des maisons qui fissurent. Et à Marseille, un entrepreneur mythomane aurait laissé un préjudice de près de deux millions d’euros avant de disparaître : les équipes d’Arnaques ! remontent sa trace jusqu’au Gers pour le confronter. Entrepreneur et mythomane, il disparaît avec 2 millions d'euros de préjudice ! Il s’est longtemps fait passer pour un architecte talentueux à Marseille. Après des chantiers au carré, Monsieur M s’est mystérieusement transformé en roi de l’arnaque. Les équipes de Julien Courbet ont comptabilisé une vingtaine de victimes. Acomptes encaissés, chantiers fantômes, mensonges en cascade. Un jour, il coupe son téléphone et s’évapore avec un préjudice de près de 2 millions d’euros. L’enquête de terrain des journalistes, auprès d’ex-collaborateurs, de sous-traitants et même de voisins démontre une méthode bien huilée. Des prix cassés pour appâter, la confiance installée, puis silence radio. Alors que tout le monde le cherche depuis 2 ans, il commet une erreur : grâce à la vente d’un objet personnel sur internet, l’équipe le localise et se fait passer pour un acheteur afin de découvrir ses secrets et son train de vie. Malfaçons, fissures, fondations fragiles... sait-il vraiment construire une maison ? Les équipes de Julien Courbet enquêtent sur un grand nom de la construction. Malgré ses pubs rassurantes, c’est à se demander s’il sait construire des maisons. En voulant produire plus et gagner davantage, il aurait eu recours à des sous-traitants peu qualifiés. Résultat : retards, chantiers bloqués, et des maisons parfois si mal construites qu’elles pourraient menacer la sécurité des familles. C’est ce qui arrive à Pascal, qui a investi 500 000 euros dans une maison qui risque de s'effondrer. Des collaborateurs témoignent des méthodes douteuses exigées par le patron. Face aux caméras, celui-ci minimise et ment sans sourciller. Arnaques ! va démontrer le jeu dangereux de cette entreprise. Mensonge sur son label RGE, détournements... il siphonne sa boîte ! Travaux, aides publiques, acomptes… L’équipe de Julien Courbet enquête sur un entrepreneur basé en Normandie soupçonné d’avoir bâti un système trompeur autour du label RGE. En mettant en avant cette certification, des clients auraient signé des devis et versé des acomptes, avec la promesse d’un accès aux subventions de l’État. Ils ont découvert que l’entrepreneur ne disposait plus du label RGE depuis des mois. À Terre-de-Caux, Manon et son conjoint déboursent 14 000 euros pour un chantier estimé à 40 000 euros qui ne commencera jamais. À Normanville, les Boyard versent plus de 16 000 euros pour une rénovation globale qui ne verra jamais le jour. Le préjudice total atteindrait 110 000 euros. Les journalistes l’ont retrouvé et dévoilé les manipulations de cet entrepreneur peu scrupuleux.