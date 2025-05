Arnaques ! Émission 4 (2/2)

Diffusé le 08/03/2025

Démarches téléphoniques : attention aux arnaques Depuis 3 ans, les Français reçoivent des appels et des SMS de démarcheurs qui leur proposent d’utiliser leur compte formation « avant qu’il ne soit périmé ». Des tentatives frauduleuses pour vider le compte personnel formation dont chaque salarié français bénéficie. « Arnaques ! » a remonté ces filières en s’infiltrant dans un de ces centres d’appels basé à l’étranger. Mensonges et tromperie sont l’usage pour détourner à chaque fois plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros. Punaises de lit : arnaque dans votre chambre à coucher Découvrir des punaises de lit sur son matelas c’est la garantie de plusieurs mois de galère et de dépenses qui s’envolent. Des sociétés mal intentionnées s’achètent de la visibilité sur internet pour profiter de la panique des victimes face à ces nuisibles. Elles traitent les logements avec des produits chimiques, sans diagnostic sérieux et en surfacturant l’intervention. Souvent, cela ne sert à rien, les nuisibles poursuivent leur invasion. Achats d'animaux domestiques : gare aux arnaques Pour éviter les arnaques de ventes d’animaux de compagnies sur les réseaux sociaux ou les sites de petites annonces, des Français se tournent vers les éleveurs et les animaleries. Mais là aussi, on peut se faire avoir par des pseudo-professionnels. « Arnaques ! » décortique les méthodes d’une éleveuse peu scrupuleuse et a remonté jusqu’en Hongrie la filière de chiots vendus illégalement en France.