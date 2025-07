Arnaques ! Émission 7 (2/2)

Diffusé le 03/07/2025

Cuisine : comment acheter sans se faire arnaquer ! Le marché de la cuisine se porte à merveille : 7 % de croissance en 2022. Plus d’une centaine de cuisine se vend toutes les heures en France. Mais comment faire son choix : faut-il s’adresser à un franchisé ou un indépendant ? Faut-il acheter sur une foire ? Les consommateurs que nous avons rencontrés se sont fait avoir : ils ont payé mais n’ont jamais reçu leur cuisine, et ils sont plusieurs dizaines. Alors quels sont les bons plans ? Où trouver les meilleurs prix ? Et surtout, comment ne pas se faire arnaquer ? Camping : la guerre des mobil-homes C’est l’un des modes de vacances préférés des Français : le camping. Mais fini les toiles de tente, aujourd’hui on veut plus de confort. Le logement qui fait fureur, c’est le mobil home, une petite maisonnette entre 20 et 40m² tout équipée. Mais certains propriétaires de camping se croient tout permis : non renouvellement de bail, entrave à la vente… et même expulsion du mobil home sur le parking ! Pour certains propriétaires, les vacances ont très mal tourné ! 80 patients en colère contre leur chirurgien Ses patients l’appellent le chirurgien de l’horreur. Depuis qu’il les a opérés, ils vivent un véritable cauchemar : douleurs chroniques, port d’un corset, déplacement en fauteuil roulant… Deux d’entre eux seraient même décédés. Au total, on comptabilise plus de 80 plaintes contre ce spécialiste de la colonne vertébrale.