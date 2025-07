Arnaques ! Émission 8 (1/2)

Ma maison est une arnaque C’est le rêve de huit Français sur dix : devenir propriétaire ! En 2022, 376 000 logements sont en cours de construction. Mais avant de profiter de son petit chez-soi, il faut parfois endurer un véritable parcours du combattant ! Retards, mal façons, défauts d’assurance… Certains promoteurs sans scrupules tentent de vous arnaquer ! Alors quelles précautions faut-il prendre ? Quelles garanties faut-il demander ? Certains préfèrent faire confiance à des constructeurs à dimension nationale qui réalisent des chantiers dans toute la France. C’est le choix qu’ont fait Monia, Nadia et 4 autres acquéreurs. Mais alors qu’ils ont payé la quasi-totalité de leur logement, une expertise a été rendue : leurs maisons doivent être détruites car elles sont pleines de malfaçons. D’autres choisissent plutôt un promoteur local, une petite société de proximité qui leur a été recommandée. Mais là encore, les déboires peuvent survenir : le chantier de Jean-Sébastien et Clémentine est à l’arrêt depuis un an et demi et ne reprendra sûrement jamais. Bilan : plus de 400 000 euros partis en fumée. L’autre solution pour les petits budgets, c’est d’acheter une maison déjà construite et d’entreprendre des travaux avec un artisan local. Christine a craqué sur un pavillon des années 50. Seul inconvénient : il est un peu petit. Elle entreprend de faire construire un étage et une extension. Mais les travaux sont une véritable catastrophe. Et il y aurait une dizaine de victimes. Médecine douce, attention aux arnaques ! En France, le recours aux médecines douces et aux thérapies alternatives est en pleine explosion. Sept Français sur dix y ont déjà eu recours. Le problème, c’est que sur 400 pratiques recensées, seules 4 sont reconnues par l’ordre des médecins : l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie. Les autres ne sont régies par aucune réglementation. Résultat : n’importe qui peut s’improviser thérapeute. Et certains n’ont aucun scrupule : ils vous vendent des machines qui feraient soi-disant des miracles et vous guériraient de maladies incurables, ils vous conseillent d’abandonner un traitement de chimiothérapie pour vous soigner avec des plantes… Dominique a croisé le chemin de l’un d’entre eux ; aujourd’hui, il est décédé. Et il n’est pas le seul.