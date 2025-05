Arnaques ! Émission 9 (2/2)

Diffusé le 01/03/2025

Propriétaires-locataires : c'est la guerre ! En France, 40 % des ménages sont locataires auprès de bailleurs privés ou de bailleurs publics. Mais les relations ne sont pas toujours simples. Entre les locataires qui ne paient pas leurs loyers ou qui dégradent les lieux et les propriétaires qui ne veulent pas effectuer les travaux, la cohabitation tournent parfois au conflit. Jusqu’à des situations inextricables. Dans le Jura, Maryline et Nicolas habitent dans une maison moisie du sol au plafond mais leur propriétaire refuse d’effectuer les travaux. Dans le Nord, Alex, Obryan et leurs deux enfants sont SDF depuis 10 mois à cause d’une locataire qui refuse de quitter leur appartement. À la Rochelle, la maison de Nadège et David risque d’être saisie car leur locataire totalise près de 20 000 euros de loyers impayés. Artisans : attention aux arnaques ! Autre dossier épineux : les travaux. Vous vous lancez dans la rénovation de votre maison mais votre chemin peut croiser celui d’artisans mal intentionnés. Près de Bordeaux, une dizaine de particuliers a fait appel à une plateforme pour réaliser ses travaux. Résultat : des chantiers à l’abandon et beaucoup d’argent volatilisé. Monique et Jacques, 93 et 80 ans se sont fait avoir par un électricien appelé en urgence pour une panne. Il leur a soutiré près de 3 000 euros. Et personne n’est à l’abri, Pidy, une influenceuse suivie par plus de 4 millions de followers, a été abusée par un menuisier : il devait collaborer à l’une de ses vidéos, il l’a arnaquée. Ces différends peuvent mener devant les tribunaux et tourner en véritables parcours du combattant.