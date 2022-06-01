Arnaques ! Foires : attention aux rois de l'embrouille (2/2)

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Des casseroles à prix d’or : les carottes sont cuites pour les escrocs Plus de 700 foires en France et, sur les stands de cuisine, ces casseroles seraient révolutionnaires grâce à leur mystérieuse « pierre de lave » censée transformer la cuisson et permettre des économies d’énergies. Mais elles ont un prix : près de 1 000 euros pièce ! Josette et Michel, retraités, repartent avec un lot à 5 480 euros, transformés en 7 860 euros par un crédit signé à domicile, sans droit de rétractation. Mais derrière le discours commercial, que valent réellement ces produits ? Nos journalistes ont infiltré les coulisses de fabrication et confronté les vendeurs à leurs arguments. Le cauchemar des matelas à prix « promo » Sur les marchés de Normandie, un vendeur affiche des matelas à 120 euros en gros sur l'étiquette. À la livraison, la facture grimpe à plus de 1 240 euros ! Étiquettes trompeuses, promotions floues, pression à la vente et discours bien rodés : nos équipes ont mis en lumière des pratiques qui laissent parfois les clients sans voix. Saucisson fait maison : ils nous prennent pour des jambons ! À la foire des Yvelines, Chloé et Thomas cherchent du vrai saucisson artisanal. Sur les stands, les vendeurs leur promettent du fait maison 100 % made in France. Mais nos journalistes ont remonté la filière et découvert, de l’autre côté de la frontière, une usine bien loin des méthodes du terroir avec l’utilisation de lait en poudre, de colorant d'insectes et autres additifs. Bienfaisante pour la santé : les fausses promesses des fontaines à eau Vendue 5 040 euros sur les foires, cette fontaine promet de guérir arthrose, diabète, cheveux blancs… et même le cancer. Delphine, dans le Loiret, a signé un crédit pour un appareil qu'elle ne peut même pas brancher. Nos journalistes ont mis à jour un système de vente pyramidale où les promesses médicales flirtent avec les limites de la légalité. Bracelets en cuivre « miracles » : gare aux escrocs ! Bracelets magnétiques, cuivre “aux vertus thérapeutiques”, démonstrations bluffantes…Certains vendeurs promettent de soulager douleurs, arthrose ou fatigue grâce à de simples bijoux vendus jusqu’à 150 euros. Des experts scientifiques ont analysé ces produits pour distinguer effet réel… et effet d’annonce. Confrontations musclées avec les vendeurs.