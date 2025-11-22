Arnaques ! Spéciale guerre des voisins (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 22/11/2025

C’est la guerre entre ces deux voisins Dans un paisible village, Danielle et Romain s’affrontent à cause d’un droit de passage. Cris, insultes, ils en sont même venus aux mains ! Qui a raison, qui a tort ? Le village a choisi son camp et la guerre est déclarée. Son voisin l’a attaqué à coup de détritus En Normandie, Amélie et Lorenzo vivent un véritable cauchemar. Leur jardin ressemble à une déchetterie. Des vieux jouets, des meubles, de la nourriture avariée… un monceau de détritus jonche leur pelouse. Ils accusent leur voisin qui lancerait régulièrement ses ordures chez eux. Mais ce dernier nie tout. Et il va même plus loin ! Il affirme que ce sont Amélie et Lorenzo qui jetteraient leurs ordures dans leur propre jardin pour le faire accuser. Entre eux, les insultes pleuvent. Et la situation menace de dégénérer. Qui ment ? Qui provoque ? Qui jette vraiment ses déchets chez l’autre ? L’équipe d’« Arnaques ! » a mené l’enquête. Stop aux cloches des vaches ! En Mayenne, la hache de guerre est déterrée entre voisins ! La raison de leur colère ? Le bruit des cloches des vaches. Elles tintent trop fort aux goûts de certains et leur propriétaire a reçu des menaces de mort. Une fois de plus, l’équipe d’ « Arnaques ! » va tenter de trouver une solution à ces problèmes de nuisances. Voisins : vont-ils se mettre d'accord ? Il y a quinze ans, Gaëlle est venue s’installer dans le Cantal, dans un petit village de dix maisons et soixante-dix habitants. Elle pensait y vivre tranquille... Mais tous les jours, c’est la guerre avec son voisin qui a installé des palissades devant ses fenêtres et des caméras pour la surveiller. Résultat : les insultes fusent. Chez Isabelle aussi, l’ambiance est explosive. Elle est à la tête d’une véritable ménagerie : cinquante poules, un chien, deux canards, trois ânes… Ses voisins, Michel et Patricia, en ont assez de voir ces animaux se balader sur leur terrain. Alors Isabelle a installé une clôture. Mais elle empiète sur le terrain de ses voisins. Depuis, ils ne peuvent plus se supporter et s’insultent à longueur de journée.