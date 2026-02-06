Arnaques ! Spéciale n°2 (1/2)

Chargement

Diffusé le 06/02/2026

Les drôles de méthodes de Mister Menuiserie Avec plus d’une centaine de magasins en France et 70 millions d'euros de chiffre d’affaires, l’enseigne, spécialiste des portails et fenêtres, avait tout pour rassurer ses clients. Mais, du jour au lendemain, rideau. Portails, pergolas, volets : des commandes à 5 000, 10 000, 20 000 euros payées, jamais livrées. Remises mirobolantes, ventes forcées, mensonges en série : d'anciens vendeurs parlent, un ex-directeur dénonce la pression et les consignes de « continuer à vendre » malgré l'arrêt des fabrications. Où est passé l’argent ? Abus de biens sociaux, opérations immobilières, comptes siphonnés : les accusations s'accumulent. Nos enquêteurs traquent le fondateur. Témoignages, documents, confrontations : enquête sur un géant qui a tout emporté. Assurances : des milliers de Français arnaqués C’est l'une des affaires financières les plus retentissantes de la décennie. Prélèvements abusifs, ventes forcées, signatures falsifiées… La société SFAM, géant spécialisé dans l’assurance de téléphones et ordinateurs, est accusée d’avoir piégé des milliers de Français. Pour l’achat d’un simple téléphone, des clients ont vu leurs comptes siphonnés de 10 000 à près de 30 000 euros ! Derrière ce système, un patron devenu milliardaire en un temps record, menant une vie de château pendant que les plaintes s'accumulaient. Mais l'affaire ne s'arrête pas à la liquidation de l'entreprise. Révélation exclusive : nos équipes ont découvert que l’arnaque perdure clandestinement depuis l’étranger. De Madagascar à l’Espagne, enquête sur un système industriel de fraude qui sévirait encore aujourd'hui.