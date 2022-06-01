Assange, le prix de la vérité Assange, le prix de la vérité

Chargement

Diffusé le 06/01/2021

En juin 2024, Julian Assange signait un accord avec la justice américaine et retrouvait la liberté, après sept ans de confinement dans l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni, puis cinq ans d'emprisonnement. Il était reproché à l'Australien d'avoir divulgué, sur sa plateforme WikiLeaks, des documents classifiés, dont une vidéo montrant un crime de guerre commis par l'armée US en Irak. Ce film revient sur toute l'histoire du personnage, également un temps poursuivi pour agressions sexuelles en Suède, et sur les questions de liberté de la presse qui l'entourent.