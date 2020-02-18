Atlantis S2 E10 - L'évanescence du soleil

Diffusé le 28/08/2015

Jason et ses amis sont en fuite, et ces derniers sont choqués par son insouciance et son arrogance – la révélation de l’Oracle que Pasiphaé serait la mère de Jason “noircirait son cœur”. Pythagore, quant à lui, a réussi à s’introduire en ville où il apprend que le père de Jason, Aeson, par son amour, a le pouvoir de contrer l’influence néfaste de Pasiphaé. Mais Aeson est un lépreux mis au ban de la société. Toutefois, Pythagore parvient à retrouver sa trace, mais, alors qu’il va enfin pouvoir rencontrer son fils, Jason est attaqué par des soldats…