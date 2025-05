Attentats 2015, ce qui nous lie Attentats 2015, ce qui nous lie

Diffusé le 06/01/2025

2015 est une année de rupture qui a marqué chaque Français à tout jamais. Charlie Hebdo, Montrouge, l’Hypercacher, le Thalys, le Stade de France, les terrasses et le Bataclan, c’est la terrible liste des attentats qui ont frappé la France en 2015. 10 ans après, ce documentaire explore les traces qu’ils ont laissées chez celles et ceux qui ont été touchés de plein fouet, réunissant sur un même pied d’égalité ceux qui ont vécu ces événements en première ligne : rescapés, agents de sécurité, forces de l’ordre, médecins, héros, maires, ministres ou président de la République. Ils se livrent à cœur ouvert sur leur traumatisme, leur vulnérabilité, leur reconstruction et ce qui lie les uns aux autres pour toujours.