Au cœur du collège, un an à Jean Vilar Émission 6

Cette série-documentaire a pour objectif de dévoiler et de comprendre l’enseignement, ses enjeux, ses espoirs, ses réussites, et parfois ses limites. À l’âge où tout est possible - en ce moment de bascule de la vie - ce programme unique propose un regard sans concession, mais avec empathie, sur la vie dans un collège REP (Réseau d’Education Prioritaire). Les élèves comme les professeurs se livreront autant sur les difficultés que sur les réussites rencontrées tout au long de cette année de scolarité.