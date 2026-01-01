Au cœur du crime Affaire Castro : une famille dans le box

Le matin du 1er Septembre 2015, un garde-forestier découvre le corps d’un homme à moitié carbonisé, sous un tunnel ferroviaire dans les environs de Nîmes. Quand les policiers arrivent sur place, la plaie béante visible sur la partie gauche de l’abdomen ne leur laisse aucun doute : le décès est d’origine criminelle. La victime est rapidement identifiée. Il s’agit d’un boulanger de 43 ans, porté disparu depuis 3 jours : Badré Fakir. D’après le médecin légiste, ce père de quatre enfants aurait été drogué avant d’être étranglé et poignardé. Ostensiblement éprouvée par l’horreur de ce meurtre, Catarina Castro, l’ex-femme de la victime, oriente les enquêteurs sur la piste d’un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Et une lettre anonyme, envoyée au juge d’instruction, semble corroborer cette thèse. Mais pour les sœurs de la victime, la vérité est toute autre. Dans les médias, elles accusent Catarina qu’elles dépeignent comme une femme vénale. Pour empocher l’argent des assurances, elle aurait tendu un piège diabolique à Badré. Et dans le récit de l'ex-femme un détail cloche.