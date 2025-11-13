Au cœur du crime Affaire Fraigne : qui a tué la boulangère d’Oléron ?

Diffusé le 13/11/2025

Le 11 octobre 2015, sur l’île d’Oléron, Lysiane Fraigne disparaît mystérieusement. Cette séduisante et dynamique femme de 54 ans est une figure locale. Pendant de nombreuses années, elle a tenu un restaurant avec son ex-mari, avant de tout plaquer pour une vie sentimentale et professionnelle beaucoup moins rangée. Lysiane Fraigne n’avait aucune raison de se suicider ou d’abandonner sa famille : son nouveau travail, boulangère sur les marchés, lui permet de vivre correctement, de faire des rencontres et surtout, elle allait bientôt devenir grand-mère ! Le jour de sa disparition, son patron, inquiet de ne pas la voir, se rend à son domicile. Chose étrange : la maison est ouverte, tout semble parfaitement en ordre ; sa voiture est garée devant, comme si de rien n’était. Serait-il arrivé quelque chose à la pétillante quinquagénaire ? Un appel à témoins est lancé. Des dizaines de gendarmes passent les alentours au peigne fin. Mais rien n’y fait : Lysiane est introuvable. Pour les enquêteurs, il y a un témoin privilégié qui peut peut-être leur apporter une réponse : son nouveau compagnon, Guilain Fricot, un bouquiniste de 63 ans. Auditionné, il semble découvrir sa disparition. Seulement, à peine sorti de la gendarmerie, il coupe son téléphone, prend la fuite et se débarrasse de son fourgon dans un garage de la région. Tandis que le bouquiniste est activement recherché, les enquêteurs découvrent chez lui la présence de traces de sang appartenant à Lysiane sur un jean et sur des cordelettes. Il aurait également acheté de la chaux et du ciment la veille de la disparition de la boulangère. Guilain Fricot sera finalement interpellé en région parisienne ; il se cachait dans un camp de gens du voyage. Pour la justice, s’il a tué Lysiane Fraigne, dont le corps n’a jamais été retrouvé, c’est parce qu’elle voulait quitter cet homme jaloux et possessif. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre 2018 par la cour d’assises de Charente-Maritime.