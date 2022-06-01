Au cœur du crime Affaire Gillet : l’agriculteur a-t-il dit toute la vérité ?

Diffusé le 29/01/2026

Le 16 avril 2013, Anaïs Guillaume, âgée de 21 ans, disparaît. La dernière personne à l’avoir vue est son ancien patron, Philippe Gillet, un agriculteur de Fromy avec qui elle entretient une liaison. Depuis, plus aucun signe de vie... ou presque. La voiture d'Anaïs est retrouvée calcinée 4 jours plus tard à 11 kilomètres seulement de la ferme. Le veuf de 42 ans, père de deux enfants, aurait-il quelque chose à se reprocher ? De son côté, il nie toute implication. Mais après des mois d’enquête, une évidence apparaît : le fermier a acheté 50 kg de chaux vive 2 jours avant la disparition d’Anaïs. Et ce n’est pas tout, les enquêteurs découvrent qu’il y a une autre disparition troublante dans l’entourage de Philippe Gillet...