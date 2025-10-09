Au cœur du crime Affaire Goncalves : pique-nique sanglant

Diffusé le 09/10/2025

Le 4 juin 2017 à Champs-sur-Marne, près de Paris, un pique-nique en amoureux tourne mal. Au moment où Philippe Goncalves décide d’offrir un magnifique bijou à sa femme Isabelle, un inconnu les aurait attaqués… Le mari déclare aux policiers que lorsqu’il a repris conscience, Isabelle était étendue dans l’herbe, touchée d’une balle dans la tête, et tous leurs objets de valeur avaient disparu. Seulement, les policiers ont des doutes. Car tout n’était pas rose au sein du couple…