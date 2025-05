Au cœur du crime Affaire Kévin Chavatte : le terrible complot entre lycéens

Diffusé le 06/02/2025

Mourmelon-le-Grand (Marne), le 2 juin 2018. Kévin Chavatte, 17 ans, est toujours amoureux d’Océane, une jolie blonde du même âge. L’idylle n’a pas duré, mais les deux ex sont restés très complices. Enfin, c’est ce que croyait Kévin… Car pendant des semaines, en secret, Océane, pourtant décrite par tous comme une jeune fille gentille et généreuse, et son nouveau petit ami Adrien auraient, tels deux amants diaboliques, minutieusement élaboré un terrible guet-apens pour assassiner l’adolescent.