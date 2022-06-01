Au cœur du crime Affaire Marchand : mensonges à répétition

Diffusé le 22/01/2026

Le 20 mars 2015, dans la commune des Sorinières près de Nantes, Yann Marchand, 38 ans, a une grande nouvelle à annoncer à sa maîtresse. Après neuf mois de relation secrète, il vient enfin de quitter sa femme et mère de ses deux enfants, Céline Sablé-Marchand, une brune de 40 ans. Selon lui, dévastée par cette séparation subite, l’épouse aurait fait ses valises et quitté le domicile conjugal. La maîtresse est aux anges ! Le mari, chef d’entreprise ayant fait fortune dans le secteur paramédical, peut donc installer chez lui sa maîtresse qu’il présente aux enfants comme leur « nouvelle maman ». Seulement l’histoire racontée par Yann Marchand intrigue les proches de Céline : comment la mère de famille a-t-elle pu abandonner à la fois sa maison, un sublime manoir et son immense domaine, hérités de ses parents, et surtout ses enfants qu’elle adore ? Les jours passent et Céline ne refait pas surface. Pendant trois mois, Yann Marchand va réussir à cacher à la famille et aux amis de la jeune maman l’horrible vérité : il a tué Céline avant de brûler son corps dans la chapelle de leur propriété ! Il faut dire que l’homme est un as de la manipulation, toute sa vie est en fait un tissu de mensonges !