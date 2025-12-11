Au cœur du crime Affaire Paquita Parra : la victime voulait porter plainte

Diffusé le 11/12/2025

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, vers 3 heures du matin, les gendarmes se rendent dans le bourg de Puy-Moyen, à quelques kilomètres au sud d’Angoulême. On leur a signalé qu’une Fiat Uno rouge deux portes, était en feu. En arrivant sur place, ils découvrent, à l’intérieur de cette voiture aux portes verrouillées, sur le siège conducteur, un cadavre partiellement carbonisé. Il s’agit du corps de Paquita Parra, une jeune femme de 30 ans, employée dans un supermarché qui vit près d’Angoulême. Chose troublante, d’après les résultats de l’autopsie, Paquita a été tuée avant que son véhicule ne prenne feu. Pour la famille Parra, l’annonce de ce drame est un séisme. Très vite l’enquête s’oriente vers un crime passionnel car les gendarmes découvrent que l’ex-petit ami de la jeune femme, un artiste-peintre, entretenait avec elle une relation passionnelle et explosive. Très vite l’enquête s’oriente vers un crime passionnel mais le principal suspect bénéficie finalement d’un non-lieu en 2009. À la faveur d'un coup de théâtre, 20 ans après les faits, l’enquête est relancée et un ADN s’apprête à parler.