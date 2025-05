Au cœur du crime Anne-Marie Richy : assassinée et vivante à la fois !

Diffusé le 29/08/2024

Tous les proches d’Anne-Marie Richy pensaient que la dynamique retraitée menait une vie paisible avec Philippe Marchand, un ancien chauffeur de taxi âgé de 65 ans. La relation du couple était parfois orageuse, mais de là à envisager le pire… Terrible méprise : les messages rassurants qu’Anne-Marie a envoyés pendant plus de deux ans à son entourage ont été écrits par son compagnon pour masquer son crime. Quant aux retraits bancaires, qui laissaient croire qu’Anne-Marie était bel et bien vivante, ils étaient à l’initiative du fringant sexagénaire au-dessus de tout soupçon et de ses multiples conquêtes ! Comment est-il possible que personne ne se soit rendu compte de la supercherie pendant tout ce temps ? Et comment Philippe Marchand, qui a presque réussi le crime parfait, a-t-il fini par se trahir ?