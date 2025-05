Au cœur du crime Camille Anguenot : séductrice, menteuse et forcément suspecte ?

Diffusé le 29/08/2024

Un matin de décembre 2021, près de Besançon (Doubs), les amis de Théo Decouchant s’inquiètent : le jeune peintre en bâtiment de 23 ans ne s’est pas présenté à son travail et il ne répond ni à leurs appels ni à leurs messages… En fait, Théo n’a plus donné de nouvelles depuis qu’il a passé la soirée avec Camille Anguenot, une jeune femme de 18 ans avec laquelle il avait flirté en boîte de nuit quelques semaines auparavant. Qu’a-t-il bien pu se passer pour que Théo soit ainsi aux abonnés absents ? Pour le découvrir, la bande de copains décide de contacter Camille. Et ils ne vont pas tarder à faire une série de découvertes particulièrement embarrassantes pour la petite amie éplorée…