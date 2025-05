Au cœur du crime Christian Van Eyken : le député, sa maîtresse et le mari gênant

Lire la vidéo

Diffusé le 21/11/2024

Lorsque le 8 juillet 2014, à Bruxelles, Marc Dellea est retrouvé sans vie dans son lit, les soupçons des policiers se tournent assez vite vers Sylvia Boigelot. Et pour cause, la compagne de Marc entretient une relation extraconjugale de longue date avec un ami du couple, un homme connu et influent : le député Christian Van Eyken. Et si les amants s’étaient débarrassés du mari encombrant ? Tout porte à le croire car la vidéosurveillance de l’immeuble montre que la nuit du meurtre, ils ont quitté l’appartement à 1h20 du matin… Ils sont donc les derniers à avoir vu la victime en vie ! De leur côté, les deux amants affirment qu’ils n’avaient absolument aucun intérêt à faire disparaître Marc Dellea : leur relation n’avait rien de secret, voilà des années qu’ils vivaient leur amour au grand jour, y compris au vu et au su de Marc ! Selon eux, la piste criminelle a été négligée…