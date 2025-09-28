Au cœur du crime Corinne Coutin : suspectée de la mort de sa fille, elle contre-attaque

Lire la vidéo

Diffusé le 01/08/2024

Reims (Marne), le 20 mars 2001. Corinne Coutin découvre au milieu du salon le corps de sa fille aînée de 14 ans, Jennifer, lardé de huit coups de couteau dont un en plein cœur. Un temps accusée de cet horrible crime, la mère de famille a toujours nié. Elle est même persuadée de connaître le véritable coupable : un riche notable de la région avec qui elle entretenait une relation adultère. En effet, moins d’un mois avant le drame, elle aurait décidé de se venger de la rupture au moyen d’un chantage à la sextape ! Corinne Coutin est convaincue que l’époux infidèle serait venu chez elle récupérer les preuves compromettantes, ignorant que ce jour-là Jennifer était rentrée plus tôt du collège…