Au cœur du crime Deux femmes pour un héritage : l'affaire Christiane Roger

Diffusé le 17/02/2025

Christiane Roger vivait seule dans un pavillon cossu du Perreux-sur-Marne, près de Paris. Entre les guerres de voisinage et les querelles avec ses employés de maison, cette « Tatie Danielle » acariâtre collectionnait les ennemis... Même sa propre petite-fille, Chantal Chézeau, mariée et mère de 4 enfants, était en conflit avec elle depuis des mois ! Le 6 novembre 2012, la retraitée de 83 ans est retrouvée morte, battue puis étouffée. Et c'est la vidéosurveillance de la résidence ultra-sécurisée et bardée de caméras qui va faire basculer l'enquête et révéler le visage de l'assassin...