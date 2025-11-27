Au cœur du crime Deux sœurs pour un seul homme

Diffusé le 27/11/2025

Lorsqu’en juin 2014, les gendarmes retrouvent le corps de Christine Bermes à Saint-Martin-des-Besaces, un village tranquille du Calvados, c’est la fin d’un mystère de près de 20 ans. La jeune femme avait brutalement disparu en 1996 à l’âge de 34 ans. En réalité, son cadavre dénudé a été enseveli face contre terre, les mains visiblement ligotées dans le dos. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette découverte aurait bien pu ne jamais avoir lieu car pendant toutes ces années, personne n’a vraiment cherché Christine Bermes ! Tout commence à Avignon, au début des années 1990. Christine Bermes est amoureuse de Fabien Longa, un négociant de voitures de luxe. Ensemble, ils ont un fils, Derek. Le bonheur semble parfait… Seulement, la jeune maman découvre que son mari la trompe avec sa propre sœur aînée, Caroline ! Pour sauver son couple, Christine oblige Fabien à déménager à l’autre bout de la France. Mais rien n’y fait : Caroline les rejoint. C’est alors le début d’un tumultueux ménage à trois. En 1996, alors que Christine Bermes disparaît sans laisser d’adresse, Fabien ne tarde pas à refaire sa vie avec son ex-belle-sœur. Le couple donne même naissance à une petite fille avant de refaire sa vie au Canada quelques années plus tard. Alors pourquoi Christine Bermes aurait-elle abandonné sa famille du jour au lendemain ? Et si l’installation des amants au Canada cachait une fuite ? En février 2010, l’affaire va rebondir à la faveur d’un événement inattendu…