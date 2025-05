Au cœur du crime Disparition de Leslie et Kévin : le jeu trouble du meilleur ami

Début mars 2023, les corps sans vie de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et son petit ami Kevin Trompat, 21 ans sont retrouvés sans vie dans une zone aux confins de la Vendée et de la Charente-Maritime. Ils avaient mystérieusement disparu fin novembre 2022 après avoir dîné chez un ami près de Niort (Deux-Sèvres), à une cinquantaine de kilomètres de là. Les proches de la jeune femme, parents et amies, reviennent sur les éléments troublants qui, dès le départ, ont dirigé les soupçons vers l’entourage amical des deux victimes. Notamment un certain Tom Trouillet, 22 ans. Le jeune homme, dont les sentiments à l’égard de Leslie n’étaient pas réciproques, logeait les amoureux à l’époque du drame. Le soir même de la disparition, il tenait absolument à savoir à quelle heure le couple rentrerait de soirée. D’étranges SMS qui ne seraient pas seulement le fruit d’une simple curiosité…