Au cœur du crime

Disparus de Mirepoix : l'infirmière a-t-elle tout manigancé ?

Diffusé le 14/11/2024

Toulouse (Haute-Garonne), le 30 novembre 2017. Un jeune homme fait les cent pas dans la gare Matabiau. Sa petite amie, Célia Orsaz, n’est pas au rendez-vous et son téléphone ne répond pas. Avant de prendre son train, la jeune femme de 18 ans accepte d’accompagner son père, Christophe, à un rendez-vous professionnel dans un hameau reculé de l’Ariège. Seulement, le paysagiste de 46 ans l’ignore mais cette proposition de travail est un piège. Sur place, le paysagiste de 46 ans est battu à mort sous les yeux de sa fille, dont le meurtrier n’a pas immédiatement remarqué la présence. Célia s’est donc retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Témoin gênant, elle serait la victime collatérale d’un règlement de comptes ! Car derrière la mort de Christophe Orsaz et sa fille Célia, il y aurait non pas une mais deux personnes, un couple : deux amants qui se renvoient la balle sur leurs motivations présumées...