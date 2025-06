Au cœur du crime Émile, tué mais par qui ?

Le 30 mars 2024, près du village du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), une randonneuse découvre le crâne d’un enfant, Émile Soleil, disparu neuf mois plus tôt non loin de là alors qu’il était en vacances chez ses grands-parents. Tout semble alors indiquer que le garçonnet d’à peine 2 ans et demi avait trouvé la mort accidentellement après s’être égaré en forêt... Mais est-ce pour autant la vérité ? En mars 2025, les gendarmes décident de creuser une autre piste : plusieurs membres de la famille Soleil sont placés en garde à vue, pour homicide volontaire et recel de cadavre...