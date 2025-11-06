Au cœur du crime Francis Montmaud : meurtre au pensionnat

Diffusé le 06/11/2025

Magnac-Laval (Haute-Vienne), le 11 janvier 2014. Peu avant minuit, un jeune pensionnaire de l’internat du Vieux-Collège découvre le corps sans vie de son surveillant, Francis Montmaud. L’homme de 58 ans gît dans l’escalier qui mène au dortoir ; il a reçu douze coups de couteaux, du thorax à la carotide. Pour les gendarmes en charge de l’enquête, ce serait forcément l’un des sept internes qui aurait fait le coup. En effet, à l’heure estimée du meurtre, tous les accès à l’internat étaient verrouillés et seul Francis en avait les clefs ! Et puis le profil des pensionnaires ne plaide pas en leur faveur : le Vieux-Collège est un centre éducatif qui accueille des adolescents retirés à leur famille… Seulement, les sept pensionnaires, âgés de 13 à 16 ans, sont unanimes : jamais ils n’auraient pu tuer Francis Montmaud. Tous appréciaient cet homme marié sans enfant qui se comportait comme un père, allant jusqu’à leur donner des cours de soutien. Alors, les enquêteurs feraient-ils fausse route ? La victime aurait-elle ouvert la porte à un inconnu alors que les jeunes étaient dans leur chambre ? Mais dans ce cas, comment le tueur aurait-il pu se volatiliser sans laisser quasiment aucune trace ?