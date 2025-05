Au cœur du crime Gérald Thomassin : le mystère de l’inconnu de la poste

Diffusé le 31/10/2024

Tout avait pourtant bien commencé pour Gérald Thomassin. César du meilleur espoir masculin en 1991 à seulement 16 ans, l’acteur était promis à un brillant avenir... Mais l’ancienne étoile montante du cinéma français s’est retrouvée mêlée à une affaire criminelle sordide : le meurtre en décembre 2008 de Catherine Burgod, 41 ans, mère de deux enfants et enceinte de 5 mois. Cette postière de Montréal-la-Cluse (Ain) a été poignardée à vingt-huit reprises dans l’agence dont elle tenait le guichet. Sur place, l’arme du crime est introuvable et l’argent de la caisse a été dérobé. Raymond, le père de la victime, a très vite des soupçons à l’encontre de Gérald Thomassin. L’homme, célèbre dans les années 90, est alors à la dérive. Au moment des faits, il vivote grâce aux allocations qu’il vient récupérer à chaque début de mois au bureau de poste où travaillait Catherine Burgod. Cependant, la star déchue ne serait peut-être pas l’auteur du crime sauvage et crapuleux. En effet, au printemps 2018, une trace ADN retrouvée sur la scène de crime « matche » avec un autre homme…