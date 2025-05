Au cœur du crime Habib a disparu : l’appel désespéré de sa mère

Lire la vidéo

Diffusé le 17/10/2024

Depuis plus de 10 ans, Jennifer Dana fait tout pour retrouver son enfant. Au fond d’elle, elle le sent : Habib est toujours vivant. Le garçonnet avait 13 mois lorsqu’elle l’a vu pour la dernière fois, en janvier 2014 dans la banlieue de Toulouse. Mais où est-il ? Dernier signe de vie : un petit village des Pyrénées, près d’un poste-frontière avec la principauté d’Andorre, où son père Mehdi l’avait emmené le temps d’un week-end. Mehdi aurait-il pu fuir à l’étranger avec son fils ? Malgré l’immobilisme de la police et l’hostilité à peine dissimulée de sa belle-famille, Jennifer Dana va remuer ciel et terre, et même au plus haut sommet de l’État, pour obtenir des réponses…