Au cœur du crime Jean Meyer : meurtre à la tour de contrôle

Lire la vidéo

Le 27 avril 2011, un drame se joue au sein-même de l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. Jean Meyer, 34 ans, chef de la tour de contrôle, est frappé à coups de hache à une dizaine de reprises. Il présente de très nombreuses plaies à l’abdomen, au thorax, au cou et à l’épaule. Sur place, les enquêteurs font très rapidement le tour des suspects. En effet, l’accès à la zone est très limité : seule une poignée d’agents, possédant un badge et une clé particulière, peuvent y pénétrer. Une heure à peine après le drame, Karim Ouali, 35 ans, contrôleur aérien stagiaire, devient le suspect numéro un. Chez lui, les enquêteurs découvrent notamment un mot rédigé de sa main : « ce qui est arrivé à l’aéroport était inévitable ». Alors, pourquoi Karim Ouali aurait-il assassiné si sauvagement son supérieur ? S’agit-il d’un différend d’ordre professionnel ? Ou le meurtre pourrait-il cacher un projet criminel plus important, que Jean Meyer aurait empêché au prix de sa vie ? Seulement, les enquêteurs sont pris de court : Karim Ouali a aussi soigneusement préparé sa fuite. Commence alors une traque de dix longues années. Surnommé « le Joker » en raison de sa passion pour l’ennemi juré de Batman, Karim Ouali devient l’un des criminels les plus recherchés par Interpol. Jusqu’en février 2021 où il est repéré… sur un site de rencontres hongkongais ! Pour la famille de Jean Meyer, en premier lieu sa veuve Nelly, c’est enfin l’espoir de savoir la vérité. Sauf que rien ne va se passer comme prévu…