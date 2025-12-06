Au cœur du crime Kévin Lefebvre : le prince charmant était un assassin

Lire la vidéo

Diffusé le 13/02/2025

Civaux (Vienne), le 20 janvier 2016. Kévin Lefebvre, 28 ans, fréquente Maud depuis deux mois. Pour impressionner sa belle, il a décidé d’enfin l’inviter à dîner chez lui. Maud est comblée… mais la jeune couturière de 28 ans est loin de se douter que son prince charmant lui a menti sur toute la ligne. D’abord, cette maison n’est pas la sienne. Pire, ce dîner cache en réalité l’effroyable crime de Chantal Delaunay, une mère de famille de 45 ans, la véritable propriétaire de la maison…