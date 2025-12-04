Au cœur du crime La mariée avait bien prévu son coup

Paris, à la fin de l'été 2013. Barbara commence à s'inquiéter... Elle n'a plus de nouvelles de son frère Christophe Sion, 52 ans. Cinq ans plus tôt, ce riche industriel originaire du nord est parti vivre à Saint-Pétersbourg avec Dina Sissoiëva, une jeune Russe rencontrée sur internet. Le couple a donné naissance à une petite fille, Christina. Christophe est un papa gâteau et il ne rate aucune occasion d’envoyer des vidéos à sa famille restée en France. Seulement, depuis plusieurs semaines, plus aucun contact : ni appel, ni mail… Même Dina est aux abonnés absents. Que s'est-il passé ? Barbara, la sœur de Christophe, imagine le pire : des kidnappeurs ont pu enlever la famille entière pour obtenir une rançon. En réalité, son frère ne lui a pas vraiment tout dit : il a en fait été chassé du domicile conjugal... il y a deux ans ! Et il s’est installé dans un appartement à quelques rues de son ancien domicile pour continuer à voir sa fille régulièrement. Début octobre, c'est le soulagement : Dina répond enfin à la famille de Christophe. La conversation a lieu via Internet, par vidéo interposée. Barbara et son mari sont rassurés de voir que Dina et Christina sont vivantes... Mais Christophe ? Dina explique que Christophe serait parti en urgence pour affaires sans préciser où ni pour combien de temps. Barbara sent qu'il y a un problème. Elle porte plainte à Saint Pétersbourg pour disparition inquiétante. Mais il ne se passe rien. Un an plus tard, à l’automne 2014, des chasseurs découvrent un corps dans une forêt proche de la ville... Un corps découpé en morceau, brûlé, avec des menottes. Il s’agit de Christophe. Aurait-il fait une mauvaise rencontre ? Ou, comme le laisse entendre Dina, le businessman aurait-il été victime d’un associé peu recommandable ? La dernière hypothèse envisagée glace le sang : et si Dina avait supprimé le père de sa fille pour mettre la main sur sa colossale fortune ? Une perquisition menée par les enquêteurs russes va faire basculer l’affaire…