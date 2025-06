Au cœur du crime Léa Demagny : l'accident de la route cachait-il une exécution ?

Diffusé le 19/09/2024

Le 14 septembre 2021, après ce qui semble une panne de voiture, Léa Demagny décide de regagner à pied son domicile en longeant la route départementale 916. Un peu avant 22 heures, la jeune aide-soignante de 23 ans se trouve à 35 kilomètres au nord d'Amiens (Somme) lorsqu’elle est fauchée par une voiture dont le conducteur prend la fuite. Seulement, un tel accident, en pleine ligne droite et sans la moindre trace de freinage, c’est très étrange… Et pour cause, il s’agirait d’une odieuse mise en scène. Dans son entourage, quelqu’un voulait se débarrasser de Léa et ne lui a laissé aucune chance...