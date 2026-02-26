Au cœur du crime Lune de miel tragique

Diffusé le 26/02/2026

Le 11 mai 1995, en plein voyage de noces en Corse, Aurore Martin et Marc Van Beers sont victimes d’un dramatique accident de la route. Avant que la voiture chute vertigineusement du haut d’une falaise, Aurore a le temps de s’éjecter. À l’arrivée des gendarmes, elle raconte être descendue pour extraire Marc du véhicule dans l’espoir de le sauver, sans succès. Rapidement, l’affaire est classée. Mais devant l’empressement de la jeune épouse à réclamer l’incinération du corps de son mari, la famille du défunt décide de porter plainte. Et ce que l’enquête va révéler est incroyable : non seulement Marc était déjà mort au moment de l'accident mais en outre la voiture du couple originaire de Bruxelles a volontairement été poussée dans le vide ! De retour en Belgique, Aurore Martin continue d’attirer l’attention des enquêteurs : elle perçoit l'assurance-vie de son mari et part s’installer aux États-Unis avec Peter Uwe Schmitt, qui a perdu son épouse trois ans plus tôt dans un accident de la route dont il s’était miraculeusement sorti indemne…