Au cœur du crime Marie-Hélène Audoye, la disparue de la Côte d'Azur

Lire la vidéo

Diffusé le 24/04/2025

En mai 1991, Marie-Hélène Audoye, 22 ans, disparaît mystérieusement après un rendez-vous professionnel à Monaco. Et aujourd’hui encore, la jeune représentante en pharmacie demeure introuvable… Pour Annie, sa mère, certains suspects potentiels n’ont pas été suffisamment interrogés. Notamment le petit ami, volage et manipulateur, et sa maîtresse, une femme aux fréquentations sulfureuses…