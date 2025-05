Au cœur du crime Marwan Berreni : la mort terrible de l’acteur de « Plus belle la vie »

Diffusé le 11/07/2024

Mâcon (Saône-et-Loire), le 3 août 2023. Ce soir-là, vers 23h10, une jeune femme est renversée par un 4x4 dont le conducteur avait passé la soirée dans une boîte de nuit voisine. Malgré de graves blessures aux côtes, à la clavicule, au foie et aux poumons, elle va miraculeusement survivre. Lorsque le véhicule responsable de l’accident est retrouvé deux jours plus tard, un nom surgit dans l’enquête : Marwan Berreni, un comédien popularisé par le feuilleton « Plus belle la vie ». Et ce qui semble n’être qu’un tragique délit de fuite serait en réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît…