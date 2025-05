Au cœur du crime Massacre de la famille Troadec : les surprenantes explications du coupable

Diffusé le 15/08/2024

À Orvault, dans la banlieue de Nantes (Loire-Atlantique), une maison est à l’abandon depuis qu’en février 2017, une famille s’est volatilisée du jour au lendemain : Pascal Troadec, 49 ans, son épouse Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. Dans le pavillon, aucun signe des quatre corps mais d’importantes traces de sang nettoyées. Dès les premières investigations, les policiers mettent à jour plusieurs messages inquiétants, où le fils aîné du couple semble en rupture avec ses parents et menace de recourir à la violence. Quatre ans après l’affaire Dupont de Ligonnès, survenue à deux kilomètres seulement du domicile des Troadec, la crainte d’une nouvelle tuerie intrafamiliale est dans toutes les têtes. Seulement, les enquêteurs découvrent aussi que le couple s’est brouillé avec le reste de ses proches pour une rocambolesque histoire d’héritage. La mort des Troadec serait-elle alors plutôt motivée par l’appât du gain ?