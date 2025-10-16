Au cœur du crime Meurtre chez les gens du voyage

Diffusé le 16/10/2025

Camp des gens du voyage de Maldormir, près de Marseillan (Hérault), le 14 février 2016. Raynald Barguet, 23 ans, est réveillé en pleine nuit par un mystérieux appel. À l’autre bout du fil, une voix lui demande de sortir de sa caravane sur le champ. À peine dehors, le jeune homme est mortellement touché d’une balle en pleine poitrine. L’affaire pourrait ressembler à un règlement de comptes. En réalité, l’enquête va révéler que c’est une rivalité sentimentale qui serait à l’origine de l’assassinat.