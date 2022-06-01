Au cœur du crime Meurtre d'Alexandra Cosson : échange fatal sur Tiktok

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Diffusé le 04/07/2024

Le 11 septembre 2020, Alexandra Cosson passe la soirée chez sa sœur. En partant, elle poste une photo disant qu’elle rentre chez elle. Une publication qui n’est pas passée inaperçue : Pierre, un ami d’enfance qu’elle avait recroisé par hasard en faisant ses courses, suit son profil de très près et profite de l’occasion pour l’inviter chez lui boire un verre. Alexandra ne se méfie pas. Pourtant, le lendemain matin, Pierre appelle les pompiers et avoue le meurtre d’Alexandra. Mais contre toute attente, Pierre va finalement plaider l’homicide par accident. Selon lui, Alexandra serait tombée dans l’escalier avant de s’emparer d’un couteau pour se suicider… Alors, que s’est-il vraiment passé cette nuit-là, au domicile de l’ami d’enfance et amoureux éconduit ?