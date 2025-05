Au cœur du crime Meurtre d'Aurélie Vaquier : l'énigme du tombeau de béton

Diffusé le 16/01/2025

Le 7 avril 2021, Aurélie Vaquier, 38 ans, est retrouvée morte. La jeune femme se trouvait en réalité à son domicile de Bédarieux (Hérault)… ensevelie sous une dalle de béton. Dans cette affaire, son compagnon Samire, rencontré quelques mois plus tôt, fait tout de suite office de suspect numéro 1. Il faut dire que les éléments troublants s’accumulent contre lui : ses explications incohérentes depuis la disparition, son détachement lors des recherches et, plus accablant, la présence du corps sans vie d’Aurélie à leur domicile. Alors, Samire est-il vraiment, comme il le clame haut et fort, étranger à la mort de sa compagne ?