Au cœur du crime Mickaël Labonne : le héros qui a sauvé sa famille

Lire la vidéo

Diffusé le 23/01/2025

Lumes, près de Charleville-Mézières (Ardennes), le 12 avril 2016. Mickaël Labonne déjeune à son domicile avec sa compagne Émilie et leurs deux enfants lorsque quelqu’un sonne à la porte. Avec effroi, ils découvrent qu’il s’agit de Xavier Gougelet. Quelques années plus tôt, Émilie avait réussi à faire disparaitre de sa vie cet ex violent. Mais l’homme, ivre de jalousie, a savamment et patiemment préparé sa vengeance. Coups de poings, de couteau, de marteau : Mickaël Labonne va courageusement affronter la rage meurtrière de Xavier Gougelet pour permettre à sa famille de prendre la fuite…