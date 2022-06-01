Au cœur du crime Qu’est-il arrivé à Laëtitia Czuba ? Sa famille relance l’enquête

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Diffusé le 05/09/2024

Le 25 septembre 2012, Laëtitia Czuba, 33 ans, part en voiture dîner chez sa grand-mère. Seulement, la jeune femme originaire de Fréjus (Var) n’arrivera jamais à destination… Dans la nuit, son véhicule est repéré à contre-sens sur l’autoroute, de l’autre côté de la frontière avec l’Italie. Laëtitia Czuba est ensuite filmée à quelques kilomètres de là par la caméra de vidéosurveillance d’une résidence de vacances. Sur l’enregistrement, elle court en direction de la plage, enjambe une barrière puis disparaît. Comme semble l’indiquer ces dernières images, cherchait-elle à fuir quelque chose, ou quelqu’un ? Et surtout, où est-elle passée ? Ses proches remuent ciel et terre dans l’espoir d’enfin obtenir des réponses…