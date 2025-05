Au cœur du crime Renversé sur l’autoroute : l’étrange mort d’Anthony Muroni

Lire la vidéo

Diffusé le 24/10/2024

Autoroute A4, dans le sens Strasbourg-Paris, le 7 mars 2020. Vers 2 heures 30 du matin, un automobiliste signale qu’il n’a pu éviter un obstacle sur la voie au niveau de Betting (Moselle). Seulement, ce qu’il semble ignorer, c’est qu’il a en réalité roulé sur un corps : celui d’Anthony Muroni, un jeune homme de 33 ans qui travaille dans la mode. Grièvement blessé, il décède quelques heures plus tard à l’hôpital. Alors, comment et pourquoi Anthony s’est-il retrouvé là ? Dans cette affaire, il existe un document rare, et surprenant : les caméras de vidéosurveillance ont filmé Anthony rentrant de soirée. Sur les images, son attitude pose question. Pourquoi pianote-t-il nerveusement sur son téléphone ? Et s’il avait ce soir-là un ultime rendez-vous qui aurait mal tourné ?